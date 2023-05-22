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Украинские бойцы уничтожили российский комплекс «Ирония»

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  • 22.05.2023, 18:55
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Украинские бойцы уничтожили российский комплекс «Ирония»

Оставили врага без глаз.

Бойцы Сил спецопераций с помощью ударного дрона уничтожили российский оптико-электронный комплекс наблюдения «Ирония», с помощью которого оккупанты собирали данные о действиях украинских военных.

Об этом сообщает в Facebook командование Сил специальных операций ВСУ.

Как отмечается, современный комплекс наблюдения был установлен оккупантами на одном из операционных участков. С его помощью они собирали информацию о действиях Сил обороны Украины и выявляли технику и личный состав ВСУ.

Группа ССО Украины с помощью ударного дрона отработала по враждебному комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки.

В ССО отметили, что в комплекс «Ирония» входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видеосъемки — все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение и своевременно реагировать на действия украинских подразделений.

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