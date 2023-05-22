Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну 22.05.2023, 20:18

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши.

Институт военных дел Польши начал работу над подсчетом убытков, которые понесла Варшава в результате действий СССР. В частности, во время и после Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает PAP.

«Над таким докладом (о потерях, которые понесла страна в результате действий СССР, - ред.) работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж (заводов - ред.) с западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные сделки. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен», - заявил он.

Замминистра добавил, что доклад должен быть так же основательно задокументирован, как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

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