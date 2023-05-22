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Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну

  • 22.05.2023, 20:18
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Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши.

Институт военных дел Польши начал работу над подсчетом убытков, которые понесла Варшава в результате действий СССР. В частности, во время и после Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает PAP.

«Над таким докладом (о потерях, которые понесла страна в результате действий СССР, - ред.) работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж (заводов - ред.) с западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные сделки. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен», - заявил он.

Замминистра добавил, что доклад должен быть так же основательно задокументирован, как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

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