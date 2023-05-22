Госдеп: Передача Украине F-16 является приоритетом для США 1 22.05.2023, 22:14

Работа над передачей Киеву истребителей уже ведется.

Передача Украине американских истребителей F-16 в рамках военной помощи сейчас является приоритетом для США. Об этом спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил 22 мая на брифинге, который транслировала в YouTube пресс-служба Госдепа.

«Президент [США Джо Байден] очень четко дал понять, что мы начнем обучение украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16», – отметил представитель Госдепа.

Он не раскрыл деталей планируемой передачи боевых самолетов Украине.

«Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это [предоставление F-16] является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы», – добавил Миллер.

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