Госдеп: Передача Украине F-16 является приоритетом для США

Госдеп: Передача Украине F-16 является приоритетом для США1
- 22.05.2023, 22:14
Работа над передачей Киеву истребителей уже ведется.
Передача Украине американских истребителей F-16 в рамках военной помощи сейчас является приоритетом для США. Об этом спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил 22 мая на брифинге, который транслировала в YouTube пресс-служба Госдепа.
«Президент [США Джо Байден] очень четко дал понять, что мы начнем обучение украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16», – отметил представитель Госдепа.
Он не раскрыл деталей планируемой передачи боевых самолетов Украине.
«Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это [предоставление F-16] является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы», – добавил Миллер.