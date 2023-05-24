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Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий и рассказал о провалах РФ

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  • 24.05.2023, 7:58
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Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий и рассказал о провалах РФ

У Кремля все вышло с точностью до наоборот.

Владелец российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия сейчас является одной из сильнейших. Он отметил, что план так называемой российской спецоперации по «демилитаризации» Украины полностью провалился.

РФ своим вторжением наоборот смогла милитаризировать Украину. Об этом Пригожин сказал в интервью одному из пропагандистов, сообщает obozrevatel.com.

Если до 24 февраля прошлого года ВСУ имели условно 500 танков, то сейчас у наших Сил обороны их уже 5000. Если до «СВО» в Украине умело воевать, к примеру, 20 тысяч человек, то сейчас таких людей в 20 раз больше.

«Я могу это сказать по собственному опыту – мы много где воевали и много с кем – сегодня украинцы – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – одинаково успешно», – расхвалил ВСУ «повар Путина».

Полным провалом обернулась и вторая цель оккупантов – «денацификация» Украины. Все вышло с точностью до наоборот.

«Мы сделали украинцев нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне были. Мы легитимизировали Украину, она стала страной, которую знают абсолютно везде», – сказал Пригожин.

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