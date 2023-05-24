Разработчика гиперзвуковых ракет Путина обвинили в передаче секретов Китаю 7 24.05.2023, 19:21

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Александр Шиплюк

Подробности.

Обвинение в госизмене, предъявленное Александру Шиплюку, директору Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН, основано на передаче им секретных сведений Китаю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с содержанием дела.

Ранее о причине ареста Шиплюка, задержанного в августе прошлого года, известно не было. Правда, именно «китайский след» присутствовал в деле первого арестованного за госизмену ученого из ИТПМ (это произошло в июне 2022 г.) – главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по статье — 275 УК РФ, максимальное наказание по которой в этом году стало пожизненным.

По данным Reuters, Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 г. Сам он настаивает на своей невиновности, утверждая, что информация, о которой идет речь, не является секретной и была доступна в интернете, говорят источники агентства.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами, которыми так похвалялся Владимир Путин. В частности, в 2018 г. в мультипликационной презентации Федеральному собранию президент показывал их запуски по территории США и рассказывал, что ракета «Кинжал» «гарантированно преодолевает» не только существующие, но и перспективные системы ПВО и ПРО (что в последние недели опровергли украинские военные, сбив несколько «Кинжалов» с помощью американской системы Patriot).

Экспериментальный дизайн гиперзвуковых ракет Шиплюк и Маслов представили в 2012 г. на научном семинаре во Франции, а через четыре года опубликовали работу об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Третьим ученым ИТПМ, арестованным в апреле по подозрению в госизмене, стал Валерий Звегинцев, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

Хотя Кремль начал осуществлять «поворот на Восток» еще до вторжения в Украину, а после него, по утверждению властей, Китай превратился в лучшего друга обложенной санкциями России, ФСБ в последние годы арестовывает ученых одного за другим якобы за передачу секретных материалов именно Китаю. В общей сложности в Сибирском отделении РАН уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая его бывшего руководителя, академика РАН Александра Асеева.

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер умер в прошлом году в СИЗО в Москве через два дня после ареста сотрудниками ФСБ по обвинению в госизмене. Колкер был болен раком. Его адвокат Александр Федулов сказал Reuters, что ученого тоже обвинили в передаче секретов Китаю. Семья Колкера его вину отрицает.

То, что арестованных по делам о госизменах ученых часто обвиняют в работе на Китай, — не тенденция, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Очень важная работа» – выполнение «своих функций» спецслужбами – «ведется постоянно, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то тенденциях», сказал он.

Китай в последние годы старается догнать Россию и США в деле разработки гиперзвуковых ракет, говорит Джордж Накоузи, старший специалист по авиа- и ракетостроению в американской RAND Corporation. По его словам, Маслов, Шиплюк и Звегинцев занимались только частью разработок, необходимых для создания гиперзвукового оружия. «Это длинный путь. Базовые исследования еще не дают вам ракету», – сказал он Reuters.

16 мая сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо. Они призвали «защитить российскую аэродинамическую науку, спасти то, что создавалось десятилетиями самоотверженного труда советских и российских ученых, инженеров, рабочих, от надвигающегося краха!» Маслова, Шиплюка и Звегинцева арестовали за то, что «во всем мире и в том числе в России считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикацию статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах». В этой ситуации институту «просто невозможно работать», говорится в письме.

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