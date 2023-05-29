Австрия выделит 2 млн евро на разминирование Украины 29.05.2023, 2:34

Несмотря на свой нейтралитет.

Правительство Австрии, после бурных дебатов, объявило о финансировании оборудования для разминирования Украины на сумму 2 млн евро. Сообщение об этом поступило от австрийского новостного источника Ö24.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился информацией о выделении 2 млн евро в Международный трастовый фонд (ITF). Средства на приобретение оборудования для разминирования будут предоставлены из Иностранного фонда помощи в чрезвычайных ситуациях, контролируемого МИД Австрии.

«Наша позиция остается неизменной: австрийские военнослужащие не будут размещаться на украинской территории во время боевых действий. Однако мы готовы оказать финансовую поддержку в разминировании», – подчеркнул австрийский канцлер.

В свою очередь, вице-канцлер Вернер Коглер разъяснил, что Австрия вносит свой вклад в предотвращение опасных взрывов от мин и «помогает обеспечить возможность для украинских детей вернуться в детсады и школы». Он также отметил, что укрепление продовольственной безопасности позволит фермерам снова заниматься обработкой своих полей.

Напомним, ранее в Австрии возникли споры относительно выделения вышеупомянутых средств. Глава оборонного ведомства Клаудия Таннер выступала против участия государства в разминировании Украины до окончания боевых действий, считая это нарушением конституционного нейтралитета. Таннер высказывала мнение о том, что помощь в разминировании следует предоставлять только после завершения войны.

Также оппозиционная ультраправая Австрийская партия свободы выступила против участия Австрии в помощи Украине с разминированием.

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