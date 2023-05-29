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В Латвии объявили выходной день из-за «бронзы» на ЧМ по хоккею

  • 29.05.2023, 8:44
В Латвии объявили выходной день из-за «бронзы» на ЧМ по хоккею
Фото AFP

Сегодня в балтийской стране будут чествовать хоккеистов.

Сейм Латвии объявили 29 мая выходным днем в честь бронзовой медали сборной страны на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Соответствующее решение было принято в воскресенье Сеймом. Внесены поправки в закон «О праздниках, памятных и памятных днях».

В сообщении Cейма отмечается, что назначенные экзамены в учебных заведения на 29 мая состоятся.

Чествование латвийских хоккеистов состоится сегодня днем памятника Свободы в Риге.

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