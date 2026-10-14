Зеленский сообщил о «неожиданностях» в отношениях с США

Зеленский сообщил о «неожиданностях» в отношениях с США9
- 14.10.2026, 19:51
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Президент Украины хочет обсудить две темы.
В отношениях между Украиной и США возникло много неожиданностей. Это не соответствует партнерству между странами.
Об этом во время визита в Лондон заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.
Глава украинского государства во время выступления с премьером Британии Энди Бернемом подчеркнул, что Украина готова к «любому виду прекращения огня».
Отдельно он обратил внимание, что Россия сегодня массированно атакует Украину, также возникли «некоторые трудности».
«Я хочу обсудить с ними (американцами - ред.) Starlink и разведданные. Я имею в виду, что есть много разных неожиданностей, на которые нельзя рассчитывать, когда у вас партнерские отношения. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть очень честными, предельно ясными и оставаться сильными партнерами», - подчеркнул Зеленский.
В свою очередь глава британского правительства рассказал, что его страна ускоряет поставки средств противовоздушной обороны в Украину.