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Зеленский сообщил о «неожиданностях» в отношениях с США

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  • 14.10.2026, 19:51
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Зеленский сообщил о «неожиданностях» в отношениях с США
Фото: Getty Images

Президент Украины хочет обсудить две темы.

В отношениях между Украиной и США возникло много неожиданностей. Это не соответствует партнерству между странами.

Об этом во время визита в Лондон заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Sky News.

Глава украинского государства во время выступления с премьером Британии Энди Бернемом подчеркнул, что Украина готова к «любому виду прекращения огня».

Отдельно он обратил внимание, что Россия сегодня массированно атакует Украину, также возникли «некоторые трудности».

«Я хочу обсудить с ними (американцами - ред.) Starlink и разведданные. Я имею в виду, что есть много разных неожиданностей, на которые нельзя рассчитывать, когда у вас партнерские отношения. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть очень честными, предельно ясными и оставаться сильными партнерами», - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава британского правительства рассказал, что его страна ускоряет поставки средств противовоздушной обороны в Украину.

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