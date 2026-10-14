Лукашенко фактически проговорился

Лукашенко фактически проговорился6
- Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»
- 14.10.2026, 20:37
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Диктатор оправдывается.
Функционеры минского режима во главе с его предводителем налево и направо раздают флюиды миролюбия и желания дружить с соседями. Однако последние не показывают особого желания подыгрывать лукашистам.
За прошедшую неделю последовательно и параллельно Лукашенко, Рыженков и Хренин высказались по поводу непростых взаимоотношений, которые сложились со всеми соседями, кроме восточного.
За уже привычной неудобоваримой словесной кашей про «проблемы с продуктами питания в Европе» в словах главы режима слышатся интересные нотки: «когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся».
То есть война рассматривается как основной сценарий. Фактически Лукашенко проговорился о том, о чем и так говорят военные эксперты и дипломаты.
И говорят много и по делу. На днях BELPOL на Варшавской конференции по безопасности представил свой новый доклад о милитаризации режима с фактами и выводами о том, как именно лукашисты готовятся к войне и какие фактические действия предпринимают.
По мнению авторов доклада, подготовка идет полным ходом с привлечением всех возможных ресурсов и охватом широкого поля акторов. Авторы выделяют четыре основных кластера, в которых идут процессы перехода страны на военные рельсы:
милитаризация общества;
военная инфраструктура и логистика;
милитаризация экономики и науки;
законодательство и военный суверенитет.
Во всех четырех направлениях идут активные действия для подготовки к войне.
Форум в Варшаве в целом стал местом, где имя нашей страны звучало часто и, к сожалению, во вполне четко обозначенном контексте военного противостояния.
Командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич ясно и однозначно очертил перспективы действий сил НАТО в случае начала агрессивных действий со стороны РФ. В список приоритетных целей попала не только Калининградская область, Петербург и весь северо-западный фланг российской территории, но и территория Беларуси. Как говорится, ничего личного, это просто география.
Учитывая то, как россияне использовали Беларусь как плацдарм для наступления на Киев, аналитики и стратеги НАТО рассматривают риск вторжения со стороны Беларуси в страны Балтии и Польшу как вполне реалистичный сценарий.
В целом стратегический план НАТО рассчитан на три фазы:
Block – отбить первую атаку и заблокировать последующие;
Blunt – ослабить наступательные возможности противника;
Break – разгромить не только наступательные силы, но и всю систему их поддержки. В том числе логистику и снабжение.
Если в первом и втором пункте, при условии неучастия белорусской армии в прямых столкновениях с войсками НАТО, еще можно пропетлять, то третий пункт предусматривает уничтожение инфраструктуры, в том числе и на территории нашей страны.
Кроме Гринкевича, о Беларуси говорил и отставной генерал США Кит Келлог. Авторитетный бывший высокий военный чин, известный своей переговорной позицией по нашему региону, заявил: «Беларусь и Лукашенко вовсе не являются для Путина основными партнерами. Я имею в виду, что его даже нельзя назвать младшим партнером. У них нет сильных вооруженных сил».
По мнению Келлога, ценность и значимость союзнических отношений России и Беларуси переоценена. Это мнение хорошо кладется в гипотезу о том, что военный суверенитет Беларуси утерян в пользу России и, фактически, Кремль нашу страну интересует в основном как военный плацдарм с хорошо развитой инфраструктурой.
Безусловно, до начала боевых действий Беларусь выглядит как неплохой вариант «серой зоны», через которую можно получать дефицитные товары и материалы для оснащения армии. Но тут мы конкурируем со странами Центральной Азии, которые демонстрируют феноменальный рост внешней торговли с РФ, в том числе и дефицитными элементами радиоэлектроники и прочими товарами двойного назначения.
В таких условиях жесткой конкуренции единственным эксклюзивным предложением лукашистов остается место на карте, которое занимает наша страна.
Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»