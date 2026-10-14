«Один пакетик чая — пять рублей» 14.10.2026, 15:27

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иллюстративное фото

Как выглядят цены на белорусских АЗС.

Дальнобойщик из Лиды поделился в соцсети Threads впечатлениями от стоимости товаров на одной из АЗС возле своего города.

«Выехал ночью в рейс, заехал на заправку купить попить, может что-то пожевать, пишет он. — Посмотрел на цены и ушел, держась за голову.

Я все понимаю, дороже, но не в два почти раза! С такими ценами на жизнь уже и 5000 мало для Беларуси».

Пользователи соцсети отметили, что цены на продукты в магазинах на АЗС сильно завышены по всей стране. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Да, френч-дог за семь рублей! Там себестоимость от силы 1,5 рубля.

— Я там чай купил, один пакетик — пять рублей.

— Все понятно, но в последнее время все стало еще гораздо дороже, как мне показалось.

— Заправки стали люксовым местом куда и на свидание не грех сводить.

— Если перекусить на любой заправке в Москва — Гомель , приходит понимание что мы работаем только за еду.

Вы, наверное, давно в стране не были. Цены постоянно растут, незаметно, если каждый день видишь, но в глаза бросается, если два месяца отсутствуешь.

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