«Один пакетик чая — пять рублей»
- 14.10.2026, 15:27
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Как выглядят цены на белорусских АЗС.
Дальнобойщик из Лиды поделился в соцсети Threads впечатлениями от стоимости товаров на одной из АЗС возле своего города.
«Выехал ночью в рейс, заехал на заправку купить попить, может что-то пожевать, пишет он. — Посмотрел на цены и ушел, держась за голову.
Я все понимаю, дороже, но не в два почти раза! С такими ценами на жизнь уже и 5000 мало для Беларуси».
Пользователи соцсети отметили, что цены на продукты в магазинах на АЗС сильно завышены по всей стране. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Да, френч-дог за семь рублей! Там себестоимость от силы 1,5 рубля.
— Я там чай купил, один пакетик — пять рублей.
— Все понятно, но в последнее время все стало еще гораздо дороже, как мне показалось.
— Заправки стали люксовым местом куда и на свидание не грех сводить.
— Если перекусить на любой заправке в Москва — Гомель , приходит понимание что мы работаем только за еду.
Вы, наверное, давно в стране не были. Цены постоянно растут, незаметно, если каждый день видишь, но в глаза бросается, если два месяца отсутствуешь.