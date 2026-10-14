Мелони напомнила о Берлинской стене и российских танках

Мелони напомнила о Берлинской стене и российских танках1
- 14.10.2026, 15:29
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Политик четко объяснила, почему Италия должна поддерживать Украину.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что капитуляция Украины не принесет мира, а будет означать завоевание европейского государства и возвращение империализма советского образца.
Об этом она сказала в выступлении в парламенте перед саммитом лидеров ЕС на этой неделе.
Поддержка Украины приближает мир
Мелони отметила, что поддержка Украины не является альтернативой миру, а наоборот - она является тем, что приближает этот мир.
«Капитуляция - это не мир, это завоевание. Если бы Украина завтра перестала защищаться, как многие надеются или предлагают, мы бы не получили мира. Мы бы обсуждали оккупацию европейской страны и возвращение империализма советского образца, который Европа знала на протяжении половины века», - заявила глава правительства Италии.
Я не скучаю по российским танкам
Она добавила, что «не скучает» по тем годам, когда европейские страны страдали от советского господства.
«Я не скучаю по российским танкам, подавлявшим восстания в Праге и Будапеште, и не скучаю по Берлинской стене. И никто не убедит меня в том, что капитуляция тех, кто защищает свою свободу, может называться миром. Мир, к которому мы стремимся и над построением которого работаем, даже ценой потери консенсуса, - это справедливый мир», - заявила Мелони.
Только справедливый мир, добавила она, может быть долгосрочным и гарантировать безопасность Европы и итальянских интересов.
Мелони также заявила в своей речи, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива является очень рискованным решением.
Премьер-министр Италии также считает, что Путин прибегает к провокациям в Европе, чтобы отвлечь внимание от ситуации на поле боя.