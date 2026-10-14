За открытие диска с КТ у минчанки в поликлинике взяли 15 рублей 5 14.10.2026, 16:00

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иллюстративное фото

При этом сама консультация оплачивалась отдельно.

Пациентка одной из минских поликлиник рассказала в соцсети Threads о своем посещении оториноларинголога. Ей нужна была консультация после прохождения компьютерной томографии. После посещения на чеке, копию которого она опубликовала, минчанка увидела, что открытие диска является отдельной услугой, причем недешевой.

«Была у ЛОРа, — пишет она. — Надо было получить консультацию по имеющемуся КТ. В чеке увидела, что открыть диск и посмотреть его врачу идет отдельной услугой. Это теперь нормально так?»

Некоторые пользователи отметили, что подобная практика появилась после того, как власти стали регулировать цены на консультации врачей. Другие посоветовали внимательнее изучить чеки из других учреждений здравоохранения.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— В моей голове услуга «консультация» уже выключает электричество. В ГАИ заполнить заявление я могу и сама, а не платить за него. Ответить же на мой вопрос врач не может без диска. У него не рентгеновское зрение.

— После того, как государство занялось регулированием цен на консультации, именно так и выходят на нужные цифры.

— Вы какой-нибудь откройте посмотрите список услуг, оказываемых стоматологом. Там даже использование зеркальца включают отдельной услугой.

— Ходила на массаж в госполиклинику. В договоре прописаны были позиции: «массаж» и «подготовка к массажу». И за какую такую подготовку подготовку нужно платить? Что массажист ко мне подойдет? Пленка моя, сама ее на кушетку стелю.

— Я лор-хирург, и впервые слышу про такую оплату.

— Наивно спрошу: ЛОР описал то, что увидел на диске? Ужасно бесит, когда консультативное заключение состоит из двух строчек и непонятно на основании чего выставлен диагноз.

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