Банкротится белорусский производитель дронов 8 14.10.2026, 16:08

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Компания поставляла технику силовикам и госструктурам.

В Экономическом суде Минска рассматривают дело о банкротстве компании «Радиоуправляемые модели». Заявление о финансовой несостоятельности подала сама фирма.

Сумма долга перед кредитором составляет 356,8 тысячи рублей. При этом имущества у компании, как выяснилось, нет вовсе.

Процедуру банкротства суд начал 29 сентября. В отношении «Радиоуправляемых моделей» открыто конкурсное производство. Это означает, что имущество должника должны распродать, чтобы рассчитаться с кредиторами, а саму компанию ликвидировать. Однако, поскольку активов у фирмы нет, удовлетворять требования кредиторов, скорее всего, будет нечем.

Компания «Радиоуправляемые модели» продавала радиоуправляемые автомобили, модели и сопутствующие товары. Однако основной доход ей приносили квадрокоптеры. Их продавали в розницу до тех пор, пока лукашисты не ввели в стране массовый запрет на владение дронами.

Кроме того, фирма поставляла технику и комплектующие госструктурам. Среди заказчиков были Госпогранкомитет, Военная академия и Следственный комитет.

Покупали у компании дроны и гражданские заказчики — университеты и местные органы власти.

В июне 2025 года «Радиоуправляемые модели» победили в тендере Минобороны на поставку 81 квадрокоптера для круглосуточной воздушной разведки. Сумма контракта составляла 2,7 миллиона рублей. Однако, судя по всему, необходимые для заключения договора требования фирма так и не выполнила.

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