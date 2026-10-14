Дипломатический марафон Путина обернулся провалом 2 14.10.2026, 16:40

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ФОТО: GETTY IMAGES

Экономические проблемы не исчезнут, а удары ВСУ не прекратятся.

Насыщенная программа в начале октября не принесла Кремлю ощутимых успехов. Выступление на Валдайском форуме, военные учения «Центр-2026», саммит СНГ и переговоры с президентом США Дональдом Трампом не помогли Кремлю справиться с последствиями войны, экономическими проблемами и ударами ВСУ по российскому тылу, пишет Jamestown (перевод — сайт Charter97.org).

На Валдайском форуме Путин пригрозил защищать Калининградскую область всеми доступными средствами, фактически намекнув на возможность применения ядерного оружия. Однако за громкими заявлениями не последовало решений, способных изменить ситуацию. Продвижение российских войск буксует в Украине, тогда как ВСУ наносят удары по объектам в глубине российской территории, включая нефтеперерабатывающий завод в Омске.

«Пустота валдайских рассуждений стала очевидна сразу», — пишут эксперты, указывая на разрыв между заявлениями Кремля о силе России и реальными результатами.

Не принесли Москве заметных дивидендов и встречи с лидерами постсоветских стран. Некоторые государства региона выбирают вооружение у других поставщиков, а не полагаются на российские оборонные проекты.

Сомнения вызывает и договоренность о поставках российского дизеля в США. Эксперты не уверены, что Москва сможет обеспечить заявленные объемы, особенно на фоне атак Украины на нефтяную инфраструктуру и внутреннего дефицита топлива.

Киев готов прекратить удары по российским энергетическим объектам, если Россия остановит массированные атаки на украинскую энергетику. Однако Путин на это предложение не согласился.

Дипломатическая активность Кремля пока не меняет ход событий, а Украина демонстрирует способность адаптироваться к затяжной войне и наносить России болезненные удары.

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