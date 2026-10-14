Удары по «Яндексу» устроили хаос в России 10 14.10.2026, 19:58

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Технологическая экосистема РФ оказалась слишком зависимой от одной компании.

Украинские атаки на дата-центры технологического гиганта «Яндекс» привели к хаосу и повседневному аду в ключевых сферах повседневной жизни России и нарушили работу ключевых привычных сервисов в России, пишет Financial Times.

Одна москвичка, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что больше не может воспользоваться бесплатным такси «Яндекс», приспособленным для инвалидных колясок, которым она возит своего 10-летнего сына-инвалида в школу.

В течение двух дней им приходилось добираться на метро с многочисленными пересадками и практически без лифтов или пандусов.

При этом слово «хаос» не преувеличение, а реальность России, технологическая экосистема которой сосредоточена вокруг одной огромной компании, тесно связанной с государством. Компания «Яндекс», запущенная в 1997 году как поисковая система, стала российским ответом на Google, Uber, Amazon и OpenAI, объединенных в одном лице.

В некоторых городах с электронных табло на остановках исчезли расписания. В московских жилых комплексах перестали открываться шлагбаумы: обслуживающая их компания тоже зависела от инфраструктуры «Яндекса».

В 2014 году после заявлений Путина, что Интернет является «проектом ЦРУ», в котором «всё проходит через серверы в США», государство обязало российские компании хранить все персональные данные клиентов на территории страны. «Яндекс» стал ключевым игроком и в 2024 году был окончательно выкуплен консорциумом, тесно связанным с президентом.

Последствия для России оказались гораздо более серьезными, обнажив уязвимости, созданные долгосрочной политикой Кремля по централизации и контролю над ИТ-сектором. Многие из этих усилий были сосредоточены вокруг «Яндекса», который в 2024 году был принудительно продан инвесторам, связанным с президентом Владимиром Путиным.

Россия стала жертвой собственной политики… Это привело к реализации наихудшего сценария, заявила научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Алена Епифанова.

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