В Литве раскрыли схему перевозки белорусских контрабандных сигарет

В Литве раскрыли схему перевозки белорусских контрабандных сигарет3
- 14.10.2026, 17:06
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Изъята крупная партия товара с акцизами РБ.
Сигареты с белорусскими акцизными марками стоимостью более 33 тыс. евро обнаружены в гараже в городе Швенчёнис, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ) при МВД Литвы.
Поздно вечером 12 октября сотрудники отдела криминальной разведки Вильнюсского пограничного отряда провели там обыск. В гараж на зарегистрированном в Литве автомобиле Audi A6 ранее были доставлены сигареты NZ Gold. За рулем авто находился 29-летний гражданин страны, которого сопровождал 28-летний мужчина на Mercedes-Benz с временной литовской регистрацией.
По факту незаконного распоряжения подакцизными товарами начато досудебное расследование, которое курирует Вильнюсская окружная прокуратура.
Оба фигуранта были задержаны. 14 октября суд избрал им меры пресечения в виде письменного обязательства не покидать место жительства и изъятия документов.
Автомобили находятся на охраняемой территории.
По информации СОГГ, за такое преступление в Литве предусмотрен штраф либо лишение свободы на срок до шести лет.