ВСУ ликвидировали командование российской «Черной мамбы»3
- 14.10.2026, 17:48
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Среди потерь оккупантов — командиры рот и взводов.
В 3-м армейском корпусе рассказали о четвертом этапе операции «Вивальди», в ходе которого 2-й штурмовой батальон принял участие в освобождении Новомихайловки, Катериновки и Нового (Лиманское направление). Бойцам указанного формирования удалось ликвидировать или взять в плен 19 офицеров армии РФ: четыре командира роты, два заместителя и 13 командиров взводов.
Об этом сообщил командир 2-го штурмового батальона Друг Дацик на видео, опубликованном в аккаунте Третьего армейского корпуса в соцсети X.
«Русские своих не бросают» — а ці тоді чиї? 19 офіцерів РФ знищено або взято в полон Третьою штурмовою!
Друг Дацик, командир 2-го штурмбату, розповідає про третій етап наступальної операції Третього армійського корпусу «Вівальді».
Поблизу села Нове противник відправив підкріплення — підрозділ «Чорна мамба». Командир ворожого штурмзагону Маршал просто кинув своїх і спробував вирватися з оточення, але втекти не вдалося. Загалом у боях наші штурмовики знищили 120 бійців супротивника.
Хотіли повісити свою ганчірку на нашій землі, натомість лягли в неї всім підрозділом.— Третій армійський корпус (@ab3army) October 13, 2026
По словам офицера, в ходе боев за Новое в качестве подкрепления противнику была направлена рота штурмового отряда «Черная мамба» в количестве 120 человек. В ходе встречных боев большая часть подкрепления была уничтожена силами ВСУ. Отступить в лесной массив удалось 32 выжившим, где они и заняли круговую оборону, продержавшись ровно 7 дней.
На четвертый день командир «Черной мамбы» с позывным «Маршал» вместе со своим связистом бросили сослуживцев, попытавшись прорваться через окружение.
«У них ничего не получилось, попали в засаду и были ликвидированы», - отметил Друг Дацик.
Командир 2-го штурмового батальона также продемонстрировал захваченный флаг «Черной мамбы», который она должна была установить в Новом.