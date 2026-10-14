Россиянин удивился отсутствию пьяных белорусов 14 14.10.2026, 18:02

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Иллюстрационное фото

И не понял, почему их нет.

Россиянин приехал в Беларусь и поделился в соцсети Threads первыми своими впечатлениями. Главное, что его удивило в нашей стране – это отсутствие пьяных белорусов при том, что алкоголь свободно продается на АЗС.

«Путешествие по Беларуси, - пишет он. - Там есть бензин, на заправках нет очередей, а главное - при покупке бензина свободно можно приобрести алкоголь. Хоть пиво, хоть водку! И я не видел пьяных!!! Получается, что дело не в запретах?»

Белорусы объяснили россиянину, что он прав – дело не в запретах, а в менталитете нашего народа.

«Беларусь – это европейская страна, вам об этом не говорили. Здесь все не так, как у вас», - написал один из пользователей соцсети.

«Через пару дней заметите, надеюсь, и другие отличия – мы не нападаем на другие страны, не мусорим на улицах и с уважением относимся к остальным. Учитесь, пока есть еще у кого», - отметил другой белорус.

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