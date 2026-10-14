закрыть
15 октября 2026, четверг, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка: Почему так сложно найти работу многодетной маме?

5
  • 14.10.2026, 18:14
  • 1,876
Минчанка: Почему так сложно найти работу многодетной маме?
Иллюстрационное фото

Даже с зарплатой в 100 рублей.

Минчанка, которая воспитывает четырех детей, в День матери напомнила о том, насколько сложно найти работу в столице.

«Почему так сложно найти работу многодетной маме? – пишет она в соцсети Threads. — Сегодня — очередной отказ. И это снова госструктура, даже с зарплатой 1000 рублей.

Я не понимаю: что со мной не так? Я живу в Минске, одна воспитываю четверых детей. Мне нужна работа с официальным трудоустройством, графиком 5/2 (8 часов) и хотя бы чистыми полторы тысячи рублей. Это ведь не космические требования для столицы! Но почему—то меня никто не хочет брать.

Госучреждения отвечают отказами, а частные компании часто предлагают либо ненормированный день, либо зарплату ниже прожиточного минимума.

Люди, расскажите, как вы находили работу в такой ситуации? Может быть, кто—то из работодателей или просто неравнодушных минчан подскажет, где реально ищут сотрудников на нормальных условиях? Это крик души».

«Сегодня — День матери. И я верю в чудо», — добавила минчанка.

Многие минчанки поддержали автора поста и рассказали, что сами находятся в похожей ситуации. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Обидно говорить это в День матери, но очевидно — наличие детей. Простите, сама в такой ситуации.

— Мам с одним ребенком тоже не хотят брать. Им подавай опытного сотрудника со взрослыми детьми, но с энергией 20-летнего.

— Я тоже откликаюсь на госвакансии за 1000 рублей — отказы или только просмотры. У меня нет детей, но я не дохожу до собеседований, чтобы сообщить им об этом.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страсти и парадоксы нефтегаза
Страсти и парадоксы нефтегаза Михаил Крутихин
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам Петр Олещух
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников