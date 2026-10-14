Самый богатый человек в мире презирает благотворительность 14 14.10.2026, 18:39

4,718

ФОТО: GETTY IMAGES

The Economist обвиняет Маска в скупости.

Благотворительный фонд Илона Маска располагает активами на $14,7 млрд, но почти не раскрывает информацию о своей деятельности, а значительная часть выделенных средств уходит организациям, связанным с самим миллиардером. К такому выводу приходит The Economist, изучив налоговые декларации фонда за 2020–2024 годы (перевод — сайт Charter97.org).

Маск, самый богатый человек мира, неоднократно критиковал благотворительность. В августе он поддержал мнение главы криптовалютной компании Coinbase Брайана Армстронга о том, что многие благотворительные организации «приносят миру больше вреда, чем пользы». Сам предприниматель однажды назвал благотворительность «чушью».

При этом его фонд входит в пятерку крупнейших частных благотворительных организаций США. Однако сайт фонда содержит всего 33 слова с описанием целей, а управляют им лишь три человека: сам Маск и двое сотрудников его семейного офиса.

За 2020–2024 годы фонд распределил около $1 млрд. Более 58% этой суммы получил фонд The Foundation, также связанный с Маском. Еще почти $100 млн направили в Fidelity Charitable, где деньги могут годами ждать дальнейшего распределения.

По американским правилам частные фонды должны ежегодно направлять на благотворительность около 5% инвестиционных активов. Однако фонд Маска четыре года подряд пользовался отсрочками, а к концу 2024 года недораспределенная сумма достигла $400 млн.

Крупные пожертвования акциями Tesla в 2021 и 2022 годах могли приносить Маску существенные налоговые преимущества.

Пока миллиардер охотно вкладывает деньги в политические проекты, его благотворительная деятельность выглядит гораздо менее щедрой, чем позволяют его состояние и публичные амбиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com