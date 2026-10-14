Дизель в США стал дороже, чем до сделки Трампа с Путиным 2 14.10.2026, 19:17

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Аналитиков не впечатлялили озвученные президентом США цифры.

«Цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться, в рекордных значениях, и очень быстро», – написал в пятницу Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, объявляя о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива. После самого сообщения оптовая цена дизеля на бирже США немного снизилась, а на этой неделе превысила уровень, на котором находилась до объявления Трампа, передает The Moscow Times.

В четверг торги ноябрьскими фьючерсами на дизель на бирже CME Group завершились на отметке $4,88 за галлон. Примерно на ней же начались пятничные торги, по итогам которых цена, снизившись после заявления Трампа, составила $4,74. Но уже во вторник она поднималась до $4,98. До этой же отметки она доходила на торгах в среду, а к 18.00 мск составляла $4,87 за галлон.

Аналитиков совершенно не впечатляют озвученные Трампом цифры. По его словам, Россия «немедленно» поставит в США и на мировой рынок более 300 тысяч тонн дизеля (2,25 млн баррелей). Однако потребление этого топлива в США составляет около 3,8 млн баррелей в сутки, поэтому российский дизель, даже если прибудет в США, «не окажет существенного влияния на цены на заправках», считает Тим Армитаж, инвестиционный стратег Quilter Cheviot.

Правда, по утверждению Трампа, затем последуют еще 500 тысяч тонн в ноябре, «сразу же после этого» – еще 1 млн тонн, а потом «еще 300 тысяч тонн прибудут в течение короткого времени в зависимости от состояния [российских] НПЗ». Однако Армитаж все равно считает эти обещания «несколько отчаянным шагом президента Трампа, направленным на замедление инфляции в преддверии промежуточных выборов» в Конгресс.

Они пройдут 3 ноября. На путь из России в США танкерам требуется минимум две недели с лишним, отмечает Bloomberg. Так что до выборов ни одного барреля российского дизеля в США точно не окажется – и это даже если не принимать во внимание, что практических договоренностей о транспортировке топлива пока не достигнуто.

Розничные цены на дизель в начале октября достигали рекордных $6,53 за галлон. До выборов в Конгресс этот уровень может быть превышен, цитирует NBC News Тома Клоуза, советника Gulf Oil. Цены на заправках «пока что будут держаться в районе $6 за галлон, дальнобойщики и фермеры в ближайшее время не почувствуют никакого облегчения», согласен Патрик Де Хан, директор по анализу рынка нефтепродуктов GasBuddy.

Трамп же в своем посте написал: «Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, — мой главный приоритет».

«Трамп пытается задействовать все возможные рычаги, чтобы снизить эти цены», — отмечает Джо Делаура, глобальный энергетический стратег Rabobank. Но поставки, которые, судя по заявлениям Трампа и Москвы, может обеспечить Россия, Деларуа описывает так:

«Слишком мало, слишком поздно, и недостаточно, чтобы что-то изменить».

Переговоры по заключению контракта с США идут, стороны ищут инструмент, который позволит их реализовать, несмотря на санкции против российских компаний, сказал в среду вице-премьер РФ Александр Новак. Министерство финансов США выдало временную лицензию на такие поставки до 7 апреля 2027 года. Остается неясным, захотят ли американские компании брать на себя правовые риски, учитывая, например, то, что конгрессмены называют договоренность Трампа нарушающей принятый ими в 2022 году закон об эмбарго на импорт российских энергоресурсов.

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