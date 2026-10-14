Белорус нашел пакет из «прошлой жизни» 14.10.2026, 19:26

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

На нем — Беларусь с открытыми границами.

Белорус нашел пакет магазина беспошлинной торговли Belamarket Duty Free (BDF), который сегодня выглядит как вещь из другой эпохи, пишет DzikMedia.

На пакете указаны многочисленные пограничные переходы, которые работали в Беларуси на границе с соседними странами. Еще относительно недавно их было около 20.

Сегодня в это уже трудно поверить. Большинство этих направлений фактически осталось в прошлом после того, как два диктатора решили воевать с собственными народами и соседней Украиной.

Фото пакета стало напоминанием о Беларуси, которая имела открытые границы с Европой и нормальные связи с соседями.

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