ЕС исключил Михаила Гуцериева из санкционного списка по Беларуси 1 14.10.2026, 19:12

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МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ

ФОТО: ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ/РБК

Вместе с ним из перечня исключили белорусского предпринимателя Виктора Шевцова.

Евросоюз исключил российского предпринимателя Михаила Гуцериева из санкционного списка, связанного с Беларусью. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

«Из перечня, приведенного в разделе «Физические лица» приложения к решению 2012/642/CFSP, исключаются следующие записи: 125. Гуцериев Михаил Сафарбекович», — говорится в документе.

Михаил Гуцериев — российский предприниматель, основатель и основной владелец группы «Сафмар». Forbes оценивает его состояние в $7,7 млрд. Ранее бизнесмен участвовал в реализации крупных проектов в Беларуси, в том числе строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината.

Этим же документом из перечня исключили белорусского предпринимателя Виктора Шевцова.

Виктор Шевцов — белорусский предприниматель, основатель одного из банков страны и строительной компании «Белзарубежстрой», которая реализовывала проекты в Беларуси и за рубежом, в том числе в Венесуэле. Ранее он также был главным учредителем музейного комплекса «Дудутки» под Минском. Санкции ЕС против него ввели в 2024 году, после чего бизнесмен оспорил ограничения в суде.

Документ приняли 13 октября в Люксембурге и опубликовали в Официальном журнале ЕС 14 октября. Он вступит в силу 15 октября и будет обязательным для исполнения во всех странах Евросоюза.

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