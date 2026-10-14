СМИ: В Россию прибыл директор ФБР 9 14.10.2026, 19:34

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Кэш Пател

Фото: John Angelillo/UPI Photo/newscom/picture alliance

Кэш Патель приехал «для проведения встречи».

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател прибыл в Россию для проведения встречи. Об этом сообщил американский кабельный телеканал MS NOW со ссылкой на два источника.

Агентство Reuters обратилось за комментарием к представителям ФБР. На данный момент официальной информации от бюро о приезде Патела в Россию не поступило.

В этот день ранее пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном приезде в страну директора Федерального бюро расследований США Кэша Патела. Во время брифинга он отметил, что подобные визиты, как правило, не анонсируют заранее.

О планах Патела приехать с визитом в Россию еще в июле сообщало Politico со ссылкой на источник. По информации собеседника издания, директор ФБР сначала прибудет в Москву, а затем отправится в Санкт-Петербург. Как ожидается, в России он должен встретиться с представителями Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).

До этого два конгрессмена в США выразили обеспокоенность из-за стремлений Патела к более тесному сотрудничеству ФБР с правоохранителями России и Китая. По данным журнала The Atlantic, они призвали Патела отменить запланированную поездку в Россию.

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