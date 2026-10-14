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Лукашенко назначил новых военных начальников

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  • 14.10.2026, 19:38
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Лукашенко назначил новых военных начальников
Иллюстрационное фото

Диктатор засуетился после обнародования плана НАТО на случае войны с РФ.

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Министерства обороны и Вооруженных сил. Соответствующие указы он подписал 14 октября.

Генерал-майор Вадим Суров назначен заместителем министра обороны. Он освобожден от должности командующего войсками Западного оперативного командования ВС.

Первым заместителем начальника Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Владимир Куприянюк. Он освобожден от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС. На соответствующий пост назначен полковник Алексей Хузяхметов.

Главную военную инспекцию ВС возглавил полковник Сергей Томчик.

Полковник Андрей Фолынсков назначен первым заместителем начальника вооружения ВС — начальником штаба вооружения.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Лукашенко генерал-майор милиции Сергей Дорошко уволен со службы в органах внутренних дел по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Напомним, на совещании с военными 13 октября Лукашенко прокомментировал частые и интенсивные проверки боеготовности воинских частей Вооруженных сил Беларуси.

«Никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные „друзья“ развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью», — заявил Лукашенко.

Он также назвал «глупостью полной» сообщения некоторых иностранных СМИ о том, что Беларусь якобы собирается «пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области».

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