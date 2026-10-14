В Дании молодожены вместо сувениров раздали гостям детали Lego 1 14.10.2026, 19:49

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Иллюстрационное фото

Вместе они составили единое целое.

В Копенгагене (Дания) молодожены решили вместо обычных сувениров подарить каждому из 70 гостей набор Lego. Все эти наборы вместе складывались в одну большую композицию.

Об этом сообщает Bild.

Инициатором идеи стал жених — поклонник бренда Lego Йоахим Блихер. Вместе с сыном он месяцами разрабатывал дизайн и продумывал каждую деталь. Всего он заказал 3865 кубиков Lego, включая 3300 мелких деталей. Поскольку заказ доставили в несортированном виде, Блихеру пришлось заниматься сортировкой самостоятельно.

Он распределил детали по 70 маленьким коробкам для гостей и даже разработал отдельную инструкцию по сборке для каждого набора и каждого гостя.

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