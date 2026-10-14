закрыть
15 октября 2026, четверг, 0:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дании молодожены вместо сувениров раздали гостям детали Lego

1
  • 14.10.2026, 19:49
  • 1,094
В Дании молодожены вместо сувениров раздали гостям детали Lego
Иллюстрационное фото

Вместе они составили единое целое.

В Копенгагене (Дания) молодожены решили вместо обычных сувениров подарить каждому из 70 гостей набор Lego. Все эти наборы вместе складывались в одну большую композицию.

Об этом сообщает Bild.

Инициатором идеи стал жених — поклонник бренда Lego Йоахим Блихер. Вместе с сыном он месяцами разрабатывал дизайн и продумывал каждую деталь. Всего он заказал 3865 кубиков Lego, включая 3300 мелких деталей. Поскольку заказ доставили в несортированном виде, Блихеру пришлось заниматься сортировкой самостоятельно.

Он распределил детали по 70 маленьким коробкам для гостей и даже разработал отдельную инструкцию по сборке для каждого набора и каждого гостя.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страсти и парадоксы нефтегаза
Страсти и парадоксы нефтегаза Михаил Крутихин
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам Петр Олещух
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников