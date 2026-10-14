Зеленский: США рискуют оказаться на неправильной стороне истории 5 14.10.2026, 20:26

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Иллюстрационное фото

Президент Украины прокомментировал последние действия администрации Трампа в отношении Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за позиции США Украина рискует потерять сильного партнера , а американские власти, по его мнению, рискуют оказаться не на той стороне истории.

Об этом в интервью одному из самых влиятельных британских журналистов Пирсу Моргану заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы теряем, теряем сильного партнера. Это мое мнение», — сказал Зеленский.

«Вы теряете Америку?» — уточнил Морган. — «Да, но не из-за нас», — ответил президент.

Он подчеркнул, что Украина не может позволить себе быть слабой, ведь от этого зависит ее выживание.

«Мы просто не продаем свою страну. Послушайте, для нас это не бизнес. Это наша жизнь, наша страна — это наше тело, наш дом, наши дети, и это для нас очень важно. Именно поэтому это так больно», — сказал президент.

Зеленский отметил, что Украине устраивает стремление американского президента занимать позицию посередине, однако, по его мнению, важно придерживаться её, а не переходить на неправильную сторону.

«Думаю, его советники ошибаются. Не знаю, кто именно на него давит, но это не та сторона — это не правильная сторона истории», — добавил глава государства.

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