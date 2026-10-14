ФБР опровергло визит директора в Россию

ФБР опровергло визит директора в Россию3
- 14.10.2026, 20:51
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Кэш Патель отреагировал на сообщения СМИ.
Директор ФБР Кэш Патель находился в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами. Об этом сообщила пресс-служба ФБР в соцсети Х, опровергнув сообщение телеканала MS Now о том, что Патель прилетел в Россию.
Пресс-служба ФБР опубликовала видео выступления Пателя, написав: «А вот где Кэш Патель на самом деле… Университет Либерти, проводит мероприятие в знак признания правоохранительных органов. «Источники» MS NOW «осведомлены» НИ О ЧЕМ!»
«Факты важнее кликбейта», — написал сам Патель в Х в ответ на пост ФБР с опровержением данных MS NOW.