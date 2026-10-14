ФБР опровергло визит директора в Россию 3 14.10.2026, 20:51

3,152

Кэш Патель

Фото: Britannica

Кэш Патель отреагировал на сообщения СМИ.

Директор ФБР Кэш Патель находился в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами. Об этом сообщила пресс-служба ФБР в соцсети Х, опровергнув сообщение телеканала MS Now о том, что Патель прилетел в Россию.

Пресс-служба ФБР опубликовала видео выступления Пателя, написав: «А вот где Кэш Патель на самом деле… Университет Либерти, проводит мероприятие в знак признания правоохранительных органов. «Источники» MS NOW «осведомлены» НИ О ЧЕМ!»

«Факты важнее кликбейта», — написал сам Патель в Х в ответ на пост ФБР с опровержением данных MS NOW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com