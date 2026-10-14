закрыть
15 октября 2026, четверг, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Финляндия получила от Евросоюза €30 млн на завод по выпуску тротила для Украины

  • 14.10.2026, 21:32
Финляндия получила от Евросоюза €30 млн на завод по выпуску тротила для Украины
Иллюстрационное фото

Новое производство позволить оказывать долгосрочную поддержку Киеву.

Проект завода по производству тротила в финском Ноормаркку получил €30 млн поддержки из программы оборонной промышленности ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на министерство обороны Финляндии.

Средства направят на создание предприятия, которое увеличит выпуск критически важных взрывчатых веществ в масштабах страны. Новое производство, как пояснило ведомство, должно обеспечить потребности Финляндии и НАТО, а также позволить оказывать долгосрочную поддержку Украине.

Ранее проект уже получил международное финансирование: США направили на него €18,3 млн. Закладка первого камня на заводе Forcit в Ноормаркку под Пори состоялась в сентябре.

«Мы уже привлекли для финского завода по производству тротила почти €50 млн международного финансирования. Сначала подключились США, теперь получено подтверждение и по линии ЕС», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он также выразил удовлетворение тем, что финский проект победил в конкурсе на уровне Евросоюза и получил финансовую поддержку на высоком уровне.

Ожидается, что завод начнет выпускать тротил в течение 2028 года. По оценке реализующей проект компании Forcit, совокупный масштаб инвестиций превышает €200 млн.

«Новое производство укрепит самодостаточность Европы и доступность стратегически важного материала», — сказал генеральный директор Forcit Group Йоаким Вестерлунд.

По его словам, проект также создаст новый промышленный потенциал в Финляндии и поддержит ее роль надежного партнера в оборонной отрасли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страсти и парадоксы нефтегаза
Страсти и парадоксы нефтегаза Михаил Крутихин
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам Петр Олещух
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников