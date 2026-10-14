Какой будет погода в Беларуси 15 октября 14.10.2026, 21:54

Иллюстрационное фото

Ожидается до +14°С.

В четверг, 15 октября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по западной половине скажется влияние фронтального раздела, сообщает Белгидромет.

Нас ожидает облачная с прояснениями погода. По западной половине страны пройдут дожди.

В ночные и утренние часы в отдельных районах может появиться туман. Ветер будет от слабого до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по западу до +9°С, по востоку республики местами заморозки 0..-2°С. Максимальная температура днем составит от +8 до +14°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com