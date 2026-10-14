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Какой будет погода в Беларуси 15 октября

  • 14.10.2026, 21:54
Какой будет погода в Беларуси 15 октября
Иллюстрационное фото

Ожидается до +14°С.

В четверг, 15 октября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по западной половине скажется влияние фронтального раздела, сообщает Белгидромет.

Нас ожидает облачная с прояснениями погода. По западной половине страны пройдут дожди.

В ночные и утренние часы в отдельных районах может появиться туман. Ветер будет от слабого до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по западу до +9°С, по востоку республики местами заморозки 0..-2°С. Максимальная температура днем составит от +8 до +14°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

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