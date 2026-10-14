Какой будет погода в Беларуси 15 октября
- 14.10.2026, 21:54
Ожидается до +14°С.
В четверг, 15 октября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по западной половине скажется влияние фронтального раздела, сообщает Белгидромет.
Нас ожидает облачная с прояснениями погода. По западной половине страны пройдут дожди.
В ночные и утренние часы в отдельных районах может появиться туман. Ветер будет от слабого до умеренного.
Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по западу до +9°С, по востоку республики местами заморозки 0..-2°С. Максимальная температура днем составит от +8 до +14°С.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.