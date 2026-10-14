Зеленский: Россия хочет, чтобы Трамп выглядел слабым

Зеленский: Россия хочет, чтобы Трамп выглядел слабым3
- 14.10.2026, 22:16
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Путин смеется над президентом США.
Американцы должны встать на сторону Украины в войне, а любые соглашения с Россией – это легкая победа для главы Кремля, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он заявил в эфире британского политического шоу Piers Morgan Uncensored, передает «Европейская правда».
Зеленский вновь отметил, что украинцы всегда были благодарны за поддержку американского народа. Впрочем, новые соглашения президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, по мнению президента, показывают его слабым в глазах мира.
«Россия хочет, чтобы Трамп выглядел слабым. Их не беспокоят выборы в США. Их беспокоит, что будет с Украиной. Они ненавидят американцев», – сказал Зеленский.
Кроме того, по словам Владимира Зеленского, соглашение между США и Россией о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки стало тактической победой для Путина.
«Путин смеется. Для него это была легкая победа – с соглашением о дизельном топливе. То же самое и со Starlink. Его используют для защиты гражданского населения, но также – и военные. Сейчас Путин смеется: он потерял столько людей на поле боя, но одержал здесь легкую победу», – заявил Зеленский.