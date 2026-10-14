Молодые китайцы отворачиваются от коммунизма 8 14.10.2026, 22:27

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У Пекина появилась новая проблема.

Молодое поколение Китая теряет веру в то, что усердная работа обязательно приведет к благополучию. Родившиеся в годы экономического подъема рассчитывали жить лучше своих родителей, однако теперь сталкиваются с жесткой конкуренцией, нехваткой хороших вакансий и неопределенностью будущего, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Положение усугубляют экономические трудности в Китае, стремительное внедрение искусственного интеллекта и рекордное число выпускников, выходящих на рынок труда. Многие молодые китайцы вынуждены соглашаться на нестабильную работу в сфере услуг, а другие вынуждены работать сверхурочно и выдерживать жесткую конкуренцию.

«Многолетний упорный труд больше не кажется гарантией успеха», — так издание описывает настроения поколения, которое выросло с ожиданием постоянного роста достатка и возможностей.

Для многих привычные этапы взрослой жизни — хорошая работа, собственное жилье и финансовая независимость — становятся труднодостижимыми. Это заставляет молодых людей пересматривать представления о карьере, личных целях и будущем.

Пока разочарование чаще выражается в усталости и смирении, а не в открытом протесте. Однако растущее недовольство может создать серьезные проблемы для Коммунистической партии Китая, которая десятилетиями оправдывала свою власть экономическим развитием и обещанием лучшей жизни.

«Разочарование молодежи может перерасти во что-то более опасное для партии, например в общественные волнения», — говорят собеседники издания.

От того, сможет ли Китай предложить молодым людям реальные перспективы, зависит не только рынок труда, но и социальная стабильность страны.

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