WSJ: Ограничения Starlink не остановят удары Украины по России 2 14.10.2026, 18:10

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Иллюстрационное фото

У Киева есть собственные технологии для дальнобойных дронов.

Новые ограничения спутниковой связи SpaceX осложняют работу украинских подразделений на фронте, но вряд ли повлияют на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Дальнобойные дроны, атакующие цели в России, используют другие системы связи и навигации.

The Wall Street Journal пишет, что в боевых операциях на фронте Украина применяет Starshield — решение SpaceX для государственных и военных задач. Но для ударов в глубокий тыл России Киев использует свою технологию.

Для прокладки маршрутов глубоко на территории России и обхода мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат и подменяют сигналы GPS, Украина использует комбинацию из оптической навигации (компьютерного зрения) с искусственным интеллектом, инерциальных систем и спутникового картографирования.

Для преодоления зон глушения GPS Украина разработала программные комплексы (например, ПО Eagle Eyes), которые позволяют дронам ориентироваться на местности буквально «по звену зрения».

Бортовой компьютер БПЛА с помощью камеры считывает реальную видеокартинку подстилающей поверхности (рельеф, очертания лесов, дороги, реки).

Искусственный интеллект в режиме реального времени сопоставляет это видео с детальной цифровой картой местности, которая была загружена в память беспилотника перед стартом. База данных для таких карт формируется на основе актуальных спутниковых снимков высокого разрешения.

Если беспилотник летит ночью, в плотном тумане или над монотонной местностью (где ИИ сложно зацепиться за ориентиры), управление временно перехватывает инерциальная система. Она рассчитывает положение аппарата автономно с помощью внутренних датчиков (акселерометров и гироскопов), измеряющих ускорение и угловые скорости дрона от точки старта. ИНС полностью защищена от внешнего радиоэлектронного воздействия, хотя со временем ее погрешность накапливается.

На «последней миле» при подлете к конечному объекту, где плотность РЭБ максимальна и связь с оператором полностью исчезает, алгоритмы машинного зрения берут на себя финальное наведение. ИИ способен самостоятельно распознавать силуэты стационарных объектов, резервуаров, самолетов на аэродромах или военной техники и направлять дрон точно в цель без участия человека.

Для выбора оптимального коридора пролета используются платформы ситуационной осведомленности, такие как украинская интеграционная система Delta, а также мобильные командные пункты. В них стекаются данные о расположении российских радаров и комплексов ПВО. Программные алгоритмы анализируют эти слепые зоны, особенности рельефа (овраги, русла рек) и прокладывают сложные низковысотные маршруты в обход противовоздушной обороны.

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