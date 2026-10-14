Стало известно, сколько будут работать белорусы в 2027 году 14.10.2026, 17:52

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Утверждены новые нормы рабочего времени.

В Беларуси в 2027 году увеличится годовая продолжительность рабочего времени. Это следует из постановления № 81 Министерства труда и социальной защиты, сообщает Национальный правовой портал.

Согласно новым нормативам при стандартной 40-часовой рабочей неделе годовой лимит составит 2050 часов для сотрудников на пятидневке с выходными в субботу и воскресенье. Для тех, кто работает по шестидневному графику с одним выходным, — 2031 час.

Напомним, текущий год также оказался более загруженным по сравнению с предыдущим: 2024 часа на пятидневке против 2007 часов в 2025-м. В 2027 году нагрузка увеличится еще на 26 и 12 часов для пяти- и шестидневного режимов соответственно.

Эту норму рассчитывают по правилам Трудового кодекса исходя из длины ежедневной смены (8 часов для пятидневки) и сокращения предпраздничных дней на один час. Компании используют данные цифры, чтобы составлять графики работы, заполнять табели и рассчитывать, сколько сотрудников нужно нанять для производства или офиса.

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