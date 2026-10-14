Столяр из Гродно опроверг ложь чиновников из Белстата 2 14.10.2026, 17:41

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Иллюстрационное фото

Он просто показал свой расчетный лист.

За месяц 23-летний столяр-станочник получил 905 рублей. Он опубликовал копию своего расчетного листа в соцсети Threads и обратился к Белстату.

«Кто еще говорит что можно получать 2000+ как в ваших статистиках, и даже более? – спросил гродненец. - Вот мой расчетник за сентябрь этого года, мне 23 года, работаю в Гродно на СП Testa, изготавливаем поддоны, я столяр-станочник пятого разряда.

И тут вы заикаетесь что даже грузчик две тысячи получит? Вот одно из опровержений, ФИО палить не буду на всякий случай».

Пользователи соцсети посоветовали автору поста ехать работать в соседнюю Польшу.

«У вас через границу – нормальные страны с нормальными зарплатами. В чем проблема?» - написал один из них.

«Категория Е - Польша - фура. Те же деньги за три дня», - отметил еще один комментатор.

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