Трамп игнорирует удары России по американскому бизнесу в Украине 4 14.10.2026, 18:16

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Фото: Shutterstock

Удары РФ повредили объекты Coca-Cola, PepsiCo, McDonalds и Oreo.

Президент США Дональд Трамп и его администрация молчат об обстреле Россией американских предприятий в Украине. В то же время они требуют Украину прекратить удары по российским НПЗ, потому что это вредит потребителям США.

Об этом сообщает CNN.

В последние несколько месяцев Россия усилила свои атаки на объекты, связанные с американскими корпорациями, и на гражданскую инфраструктуру в Украине в целом.

По словам Энди Гундера, президента Американской торговой палаты в Украине, российские ракеты и дроны повредили, в частности, объекты:

Coca-Cola,

PepsiCo,

McDonalds,

Oreo.

«Это прямое попадание беспилотников и ракет, и они продолжают их поражать. Это дает понять, что они нацелены на американский бизнес. Мы не видим никакой реакции от Белого дома», — сказал он.

По словам Гундера, подобные действия нужно прекратить, потому что «это американские интересы, американские деньги, американские инвесторы, которые испытывают удары и являются мишенями».

В начале сентября российский «Шахед» ударил по заводу Coca-Cola под Киевом. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал это «четким сигналом» для США.

25 сентября россияне дроном уничтожили склад, который использовал McDonald's. «Макдональдс Украина» заявил, что в результате повреждений его рестораны предлагают сокращенное меню.

В своем заявлении в конце августа компания PepsiCo признала повреждение производственного объекта в Николаевской области, но пострадавших нет.

«Некоторые предприятия действительно хотят, чтобы мы подняли этот вопрос», — говорит Гундер, но другие «действуют очень осторожно».

Несколько законодателей США от Демократической партии публично призвали Белый дом сделать больше для защиты американского бизнеса в Украине и осудить действия Москвы.

Украина выделила эти нападения как еще одну причину усиления оборонной поддержки. Это необходимо для достаточной защиты американских компаний на местах, пишет CNN.

Издание отмечает, что администрация Трампа неоднократно требовала у Украины остановить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В феврале они предупредили Киев, что его удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстан.

В последние недели Трамп обвинил удары Украины по российским дизельным объектам в росте цен на топливо, вызванном войной между США и Ираном.

В прошлую пятницу он объявил о соглашении об отмене санкций и покупке дизельного топлива у России, что противоречит законодательству США.

США также пригрозили ограничить обмен развединформацией и боеприпасами для Украины, если Киев не прекратит эти удары, сообщили источники CNN.

Гундер рассказал CNN, что ему трудно понять относительное молчание администрации по этому вопросу.

«Любая компания, любой бизнес хочет иметь какую-то защиту. Вы ожидаете, что ваше правительство станет вашей поддержкой и будет бороться вместе с вами, особенно если это иностранные военные, которые атакуют американские компании», — сказал он.

Гундер сказал, что Американская торговая палата в прошлом месяце направила сообщение с просьбой о встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они хотят проинформировать их о состоянии американского бизнеса в Украине.

«Мы не получили никакого ответа на этот счет», — сказал он.

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