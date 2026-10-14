Психологи назвали семь способов переубедить человека

Психологи назвали семь способов переубедить человека13
- 14.10.2026, 18:25
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Прямые споры часто лишь укрепляют убеждения собеседника.
Однако есть способы вести разговор так, чтобы собеседник был готов взглянуть на ситуацию иначе. Семь стратегий описывает Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
1. Начинайте с малого. Не пытайтесь сразу переубедить человека во всём. Выберите один вопрос и не настаивайте, если собеседник не готов обсуждать его.
2. Учитывайте групповую принадлежность. Люди часто воспринимают свои взгляды как часть собственной идентичности и защищают их вместе со своей группой.
3. Исходите из добрых намерений. Вместо обвинений спросите, почему человек придерживается такой позиции, и постарайтесь понять его опыт.
4. Ищите сомнения. Если собеседник уже допускает, что может ошибаться, осторожно обсудите противоречия в его аргументах. Давление, напротив, способно сделать его ещё увереннее.
5. Учитесь задавать вопросы. Уточняйте, что человек подразумевает под своими словами, и помогайте ему самому проверить логику рассуждений.
6. Объединяйтесь с единомышленниками. Совместные действия и участие в организациях, разделяющих ваши ценности, увеличивают возможности влиять на общество.
7. Используйте свои сильные стороны. Необязательно спорить лично — письма, статьи, творчество и повседневные решения тоже могут влиять на взгляды окружающих.
«Сначала проявите эмпатию и попросите объяснить точку зрения, а не настаивайте на своем», — советуют психологи.
Главная мысль проста, чтобы изменить чужое мнение, зачастую полезнее слушать и задавать вопросы, чем пытаться любой ценой доказать свою правоту.