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Психологи назвали семь способов переубедить человека

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  • 14.10.2026, 18:25
  • 4,052
Психологи назвали семь способов переубедить человека
Иллюстрационное фото

Прямые споры часто лишь укрепляют убеждения собеседника.

Однако есть способы вести разговор так, чтобы собеседник был готов взглянуть на ситуацию иначе. Семь стратегий описывает Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

1. Начинайте с малого. Не пытайтесь сразу переубедить человека во всём. Выберите один вопрос и не настаивайте, если собеседник не готов обсуждать его.

2. Учитывайте групповую принадлежность. Люди часто воспринимают свои взгляды как часть собственной идентичности и защищают их вместе со своей группой.

3. Исходите из добрых намерений. Вместо обвинений спросите, почему человек придерживается такой позиции, и постарайтесь понять его опыт.

4. Ищите сомнения. Если собеседник уже допускает, что может ошибаться, осторожно обсудите противоречия в его аргументах. Давление, напротив, способно сделать его ещё увереннее.

5. Учитесь задавать вопросы. Уточняйте, что человек подразумевает под своими словами, и помогайте ему самому проверить логику рассуждений.

6. Объединяйтесь с единомышленниками. Совместные действия и участие в организациях, разделяющих ваши ценности, увеличивают возможности влиять на общество.

7. Используйте свои сильные стороны. Необязательно спорить лично — письма, статьи, творчество и повседневные решения тоже могут влиять на взгляды окружающих.

«Сначала проявите эмпатию и попросите объяснить точку зрения, а не настаивайте на своем», — советуют психологи.

Главная мысль проста, чтобы изменить чужое мнение, зачастую полезнее слушать и задавать вопросы, чем пытаться любой ценой доказать свою правоту.

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