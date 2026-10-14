СБУ сорвала план ФСБ 1 14.10.2026, 22:56

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Иллюстрационное фото

Россия хотела получить доступ к 148 Starlink.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего агента ФСБ, который пытался активировать 148 терминалов Starlink для российских военных. По данным СБУ, оборудование планировали использовать для подготовки боевых операций в Донецкой и Запорожской областях.

Подозреваемым оказался бывший студент столичного колледжа, обучавшийся на электросварщика. Российская спецслужба завербовала его через Telegram, когда он искал возможность быстро заработать.

За несколько дней молодой человек зарегистрировал 15 терминалов Starlink, используя паспортные данные родственников и знакомых. Впоследствии он подготовил подставные персональные данные для оформления еще 133 устройств.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого возле почтового отделения, где он планировал активировать новую партию терминалов. Ранее зарегистрированные устройства, данные о которых он передал российскому куратору, были заблокированы.

Фото: СБУ

В ходе обысков у задержанного изъяли несколько смартфонов с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Starlink обеспечивает спутниковый интернет, который может использоваться для связи и координации воинских подразделений. Регистрация терминалов на подставных лиц позволяет скрывать их фактических пользователей.

Фото: СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

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