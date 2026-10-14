Британия ускорит поставку средств ПВО для Украины
- 14.10.2026, 22:41
Они будут направлены на противодействие реактивным «Шахедам».
Великобритания и Украина договорились об ускоренных поставках британских средств ПВО.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
Эти средства противовоздушной обороны будут направлены на противодействие реактивным «Шахедам», которыми Россия атакует Украину.
«Сейчас особенно важно усиливать защиту неба и обеспечивать Украину всем необходимым для защиты жизней. Сегодня принято решение об ускоренной поставке британских средств ПВО Украине для противодействия реактивным «шахедам», – написал Зеленский.