Британия ускорит поставку средств ПВО для Украины 14.10.2026, 22:41

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Они будут направлены на противодействие реактивным «Шахедам».

Великобритания и Украина договорились об ускоренных поставках британских средств ПВО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Эти средства противовоздушной обороны будут направлены на противодействие реактивным «Шахедам», которыми Россия атакует Украину.

«Сейчас особенно важно усиливать защиту неба и обеспечивать Украину всем необходимым для защиты жизней. Сегодня принято решение об ускоренной поставке британских средств ПВО Украине для противодействия реактивным «шахедам», – написал Зеленский.

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