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Появились спутниковые снимки дата-центра «Яндекса» в Сасово после удара дронов ВСУ

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  • 14.10.2026, 22:29
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Появились спутниковые снимки дата-центра «Яндекса» в Сасово после удара дронов ВСУ
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Пожар уничтожил треть здания.

Осинтеры изучили спутниковые снимки дата-центра «Яндекса» в Сасово после ударов украинских дронов. Пожар уничтожил треть здания.

Об этом сообщает «Агентство. Новости» в Telegram.

Пожар после удара дронов повредил треть здания дата-центра «Яндекса» в Сасово Рязанской области России. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Airbus, изученные «Агентством».

Спутниковые снимки территории станкостроительного завода «Саста», которую занимает дата-центр «Яндекса», были сделаны 12 октября - через четыре дня после атаки БПЛА на центр.

Фото: t.me/agentstvonews
Фото: t.me/agentstvonews

Для сравнения использованы снимки того же здания, сделанные в октябре прошлого года.

На снимках за 12 октября видно повреждение крыши здания западной части здания: в этом месте крыша покрылась черным цветом. Кроме того, здесь видны повреждения, похожие на отверстия. В центральной части здания видны предметы, похожие на обломки.

Удар по дата-центру в Сасово Украина нанесла 8 октября. Это была первая атака на центры обработки данных в России, за которой последовали еще два удара по мощностям «Яндекса» (во Владимире и Калуге), а в среду - по центру обработки данных «Сбера».

О степени повреждений, полученных центром в Сасово, «Яндекс» не сообщал.

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