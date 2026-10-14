ВСУ взяли в плен группу российских оккпунатов 14.10.2026, 22:11

1,684

Иллюстрационное фото

Военные РФ не выдержали ударов украинских дронов.

Российские военные, планировавшие штурмовать украинские позиции, сдались в плен после ударов дронов 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» и 420-го полка БпС «ASTUR».

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники обнаружили передвижение небольшой штурмовой группы противника и оперативно запустили беспилотники для ее уничтожения.

Оккупанты попытались спрятаться в укрытии, однако удары тяжелых дронов-бомбардировщиков заставили их покинуть укрытие.

Во время отступления российские военные оставались под наблюдением украинских БПЛА. Осознав безысходность своего положения, они подняли руки, сигнализируя о готовности сдаться в плен.

После этого операторы беспилотников прекратили удары и продолжили наблюдать за оккупантами до прибытия бойцов 6-го полка ССО «Рейнджерс», которые взяли российских военнослужащих в плен.

Вследствие совместной операции трех подразделений Сил обороны Украины вражеский штурм был сорван, а пленные оккупанты пополнили обменный фонд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com