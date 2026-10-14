ВСУ взяли в плен группу российских оккпунатов
- 14.10.2026, 22:11
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Военные РФ не выдержали ударов украинских дронов.
Российские военные, планировавшие штурмовать украинские позиции, сдались в плен после ударов дронов 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» и 420-го полка БпС «ASTUR».
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники обнаружили передвижение небольшой штурмовой группы противника и оперативно запустили беспилотники для ее уничтожения.
Оккупанты попытались спрятаться в укрытии, однако удары тяжелых дронов-бомбардировщиков заставили их покинуть укрытие.
Во время отступления российские военные оставались под наблюдением украинских БПЛА. Осознав безысходность своего положения, они подняли руки, сигнализируя о готовности сдаться в плен.
После этого операторы беспилотников прекратили удары и продолжили наблюдать за оккупантами до прибытия бойцов 6-го полка ССО «Рейнджерс», которые взяли российских военнослужащих в плен.
Вследствие совместной операции трех подразделений Сил обороны Украины вражеский штурм был сорван, а пленные оккупанты пополнили обменный фонд.