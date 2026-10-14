Большинство американцев считают, что Трамп наживается на президентстве 3 14.10.2026, 17:08

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Недовольство президентом США может ударить по республиканцам.

Большинство жителей США считают, что президент США Дональд Трамп использует президентский пост для личного обогащения, причем многие подозревают его в незаконных действиях, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По данным исследования, проведенного 24–28 сентября среди 2140 взрослых американцев, 40% респондентов считают, что президент совершил что-то незаконное ради заработка. Еще 18% убеждены, что его действия не нарушают закон, но являются неэтичными.

При этом 56% опрошенных заявили, что Трамп в значительной степени ставит личные деловые интересы выше государственных. Лишь 23% считают, что он отдает приоритет интересам страны.

Масштабы бизнеса президента усиливают вопросы о конфликте интересов. Согласно финансовой декларации, за 2025 год совокупные доходы Трампа составили $2,2 млрд. Значительная часть этой суммы, около $1,4 млрд, связана с криптовалютными проектами его семьи.

«Это структурный конфликт интересов: он определяет политику, которая напрямую приносит выгоду его семье», — заявил TIME профессор Массачусетского университета в Амхерсте Рэймонд Ла Раджа.

Недовольство усиливается на фоне экономических проблем. Только 28% участников другого опроса одобрили действия Трампа в сфере занятости и экономики. Рост цен и подорожание топлива, в том числе на фоне войны с Ираном и американских пошлин, становятся дополнительным источником раздражения избирателей.

По мнению политологов, недовольство президентом может ударить и по республиканцам, которые рассчитывают сохранить большинство в обеих палатах Конгресса.

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