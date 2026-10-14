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Большинство американцев считают, что Трамп наживается на президентстве

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  • 14.10.2026, 17:08
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Большинство американцев считают, что Трамп наживается на президентстве

Недовольство президентом США может ударить по республиканцам.

Большинство жителей США считают, что президент США Дональд Трамп использует президентский пост для личного обогащения, причем многие подозревают его в незаконных действиях, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По данным исследования, проведенного 24–28 сентября среди 2140 взрослых американцев, 40% респондентов считают, что президент совершил что-то незаконное ради заработка. Еще 18% убеждены, что его действия не нарушают закон, но являются неэтичными.

При этом 56% опрошенных заявили, что Трамп в значительной степени ставит личные деловые интересы выше государственных. Лишь 23% считают, что он отдает приоритет интересам страны.

Масштабы бизнеса президента усиливают вопросы о конфликте интересов. Согласно финансовой декларации, за 2025 год совокупные доходы Трампа составили $2,2 млрд. Значительная часть этой суммы, около $1,4 млрд, связана с криптовалютными проектами его семьи.

«Это структурный конфликт интересов: он определяет политику, которая напрямую приносит выгоду его семье», — заявил TIME профессор Массачусетского университета в Амхерсте Рэймонд Ла Раджа.

Недовольство усиливается на фоне экономических проблем. Только 28% участников другого опроса одобрили действия Трампа в сфере занятости и экономики. Рост цен и подорожание топлива, в том числе на фоне войны с Ираном и американских пошлин, становятся дополнительным источником раздражения избирателей.

По мнению политологов, недовольство президентом может ударить и по республиканцам, которые рассчитывают сохранить большинство в обеих палатах Конгресса.

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