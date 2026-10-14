ISW: Украина получила лучший с 2022 года шанс 2 14.10.2026, 17:29

7,484

Фото: Оперативный ВСУ

ВСУ вернули оперативную инициативу на ключевых участках фронта.

Украина оказалась в наиболее благоприятном с декабря 2022 года положении для перехвата стратегической инициативы в войне. Однако она рискует утратить набранный темп. США и Европа могут упустить эту возможность, если позволят Кремлю заставлять их лишь реагировать на его шаги. Российское летнее наступление, по оценке аналитиков, провалилось. Осеннее наступление, вероятно, тоже не принесет Москве результата, пишет в специальном отчете американский Институт изучения войны (ISW).

ISW отмечает, что Украина вернула себе оперативную инициативу на большинстве ключевых направлений фронта, а за стратегическую борется с конца 2025 года. В этом году темп продвижения российской армии упал до скорости пешехода: суточный чистый прирост не достигает даже одного квадратного километра. Украинские контрнаступления освободили не менее 1 046 кв. км. Поэтому чистый прирост территории под контролем России с начала года составляет лишь около 100 кв. км.

Путин до сих пор не достиг ни одной из заявленных целей. Он не заставил Украину капитулировать, не уничтожил ее армию и далек от захвата остальной части Донецкой области вместе с «крепостным поясом».

Дальнобойные удары Украины вызвали дефицит топлива в России и сократили ее нефтеперерабатывающие мощности как минимум на 30%. Теперь Москва вынуждена выбирать, какие объекты прикрывать средствами противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что успехи Украины в 2026 году не случайны. Она значительно нарастила производство оружия и масштабы ударов средней и большой дальности, а также работает над собственными баллистическими ракетами. Если эта программа будет развиваться дальше, под ударом окажутся ключевые российские оборонные предприятия и военная инфраструктура.

Давление уже сказалось на финансах России. Кремль начал закупать готовое топливо в Индии, что увеличивает расходы. Министерство финансов России также объявило о намерении увеличить объемы покупки валюты и золота с 7 октября по 6 ноября на фоне падения экспортных доходов от энергоносителей.

С 2022 года Россия каждую осень и каждую зиму усиливает стратегические бомбардировки Украины, но до сих пор не сломила ее волю и способность воевать. По оценке ISW, в ходе нынешней кампании используется слабое место украинской обороны: недостаток средств противодействия реактивным дронам и баллистическим ракетам.

Москва стремится сделать крупные города непригодными для жизни, круглосуточно атакуя гражданскую инфраструктуру, в частности почтовые сортировочные центры и мосты. Россия также хочет посеять недоверие к украинским властям и расколоть фронт и тыл. Еще одна цель заключается в том, чтобы заставить ВСУ выбирать между ударами по объектам, обеспечивающим российские бомбардировки, и потребностями фронта. Кроме того, Россия все чаще атакует логистические маршруты и транспортные сообщения, по которым доставляют помощь в Украину и вывозят грузы из нее. Так Москва пытается отрезать Украину от европейской поддержки.

Рост числа российских атак на страны НАТО, в частности вторжений дронов и ракет, диверсий, поджогов и убийств, должен заставить альянс лишь реагировать на действия Москвы. Эти атаки также ставят европейскую оборонную промышленность перед ложным выбором между помощью Украине и подготовкой к возможной российской эскалации. Такая тактика соответствует давней цели Путина: сделать НАТО неэффективным союзом.

Предложение Кремля поставлять дизельное топливо на мировые рынки ISW называет операцией когнитивной войны, то есть попыткой повлиять на решения партнеров Украины. По оценке аналитиков, Москва готова экспортировать мизерные объемы топлива в обмен на ослабление санкций. Это свидетельствует о том, что давление на российский энергетический сектор работает.

В отличие от США и других партнеров Украины, Кремль осознает критическую уязвимость России перед инициативой, темпом и длительным давлением. Осенью 2022 года Москва уже прибегала к ядерному шантажу во время украинских контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Это повлияло на решение партнеров о поставках техники, помешало ВСУ нанести россиянам новые поражения и затянуло войну.

Поэтому аналитики советуют партнерам Украины действовать на опережение. Прежде всего необходимо ускорить развертывание средств противодействия реактивным дронам. Они делают бомбардировки особенно опасными, поскольку эффективны против движущихся целей, в частности в тылу.

Европейский Союз должен выплатить Украине кредит без задержек, чтобы не повторять ситуацию с постепенными поставками оружия, которые ранее позволили России затянуть войну. Европейское финансирование должно позволить украинскому командованию планировать одновременные и последовательные операции на перспективу, простирающуюся далеко в следующий год.

США и Европа также должны усилить санкции против российского энергетического сектора и помочь Украине нарастить дальнобойные удары по оборонной промышленности и энергетике России. По мнению ISW, Европе пора наконец разработать меры по сдерживанию российских атак на свою территорию, прежде всего диверсий и вторжений дронов. Москва идет на более высокие риски, поскольку не считает реакцию Европы и НАТО ощутимым сдерживающим фактором.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com