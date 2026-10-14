В Москве — переполох из атак украинских дронов

В Москве — переполох из атак украинских дронов1
- 14.10.2026, 16:33
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Бойцов ПЗРК размещают на автовышках.
Россияне усиливают противовоздушную оборону Москвы автомобильными подъемниками, сообщает Facebook-страница Charter97.org.
В российской столице стали использовать новую тактику защиты от БПЛА. По окраинам города в большом количестве передвигаются автомобильные подъемники, которые при угрозе атаки быстро превращаются в вышки для бойцов мобильных огневых групп.
На них размещают расчеты с переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» и «Игла».
Об этом сообщает известный российский инсайдерский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Одновременно из Москвы начали исчезать стационарные установки «Панцирей», в том числе с крыш домов. Судя по всему, неподвижные позиции этих комплексов себя не оправдали.