«Белавиа» возобновила полеты на вьетнамский остров Фукуок
- 14.10.2026, 16:22
Туроператоры говорят о высоком спросе на экзотическое направление.
Авиакомпания «Белавиа» возобновила прямые чартерные рейсы из Минска на вьетнамский остров Фукуок. Первый борт в новом сезоне отправился по маршруту во вторник, 13 октября, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
Для Фукуока это уже второй сезон на белорусском рынке. Впервые чартеры на экзотический курорт запустили в октябре 2025 года — тогда самолеты летали с интервалом в 10—11 дней. Из-за высокого спроса со стороны туристов интенсивность полетов в этот раз решили увеличить.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в ночь со вторника на среду) и субботам на дальнемагистральном Airbus A330-200. Время в пути составит около 9,5 часа. Продолжительность туров варьируется от 7 до 20 ночей.
Туроператоры отмечают высокий интерес к направлению: пиковые даты на период школьных каникул и новогодних праздников уже практически полностью раскуплены.