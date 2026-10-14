Украина нашла способ привлечь в армию больше мотивированных бойцов 2 14.10.2026, 16:17

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Эффективность набора увеличилась на 110%.

Украина перестраивает систему комплектования армии, делая ставку на мотивированных добровольцев, выбор подразделения и понятные условия службы. Этот опыт может помочь странам НАТО, которые испытывают трудности с набором и удержанием военнослужащих, пишет эксперт Олеся Горяинова для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

С 2024 года украинская армия развивает децентрализованную систему рекрутинга. Вместо распределения по частям новобранцы могут выбирать бригаду, ориентируясь на специализацию подразделения, репутацию командиров и условия службы. Военные также получают возможность заключать контракты с четко оговоренными сроками, повышенным жалованием и гарантированной отсрочкой от мобилизации после окончания службы.

По данным Украинского центра безопасности и сотрудничества, при выборе места службы 44% опрошенных прежде всего обращают внимание на надежность командира и подразделения, а 34% хотят заранее понимать свои обязанности. Центр помог партнерским подразделениям увеличить набор на 110%.

В системе также расширяют возможности для женщин. Сейчас в украинских вооруженных силах служат 75 тысяч женщин, более 55 тысяч из них являются военнослужащими. Особенно востребованы специалисты по беспилотникам, разведке, радиоэлектронной борьбе и связи.

Показателен пример 18-летнего Дмитрия из Харьковской области, который после пережитой российской оккупации решил вступить в 151-ю отдельную механизированную бригаду. Выбрать подразделение ему помогло видео в социальных сетях.

«Мне понравилось, это меня заинтересовало. Так я и выбрал, где служить», — рассказал он.

Украинский опыт показывает, что гибкий рекрутинг, доверие к командирам и возможность профессионального развития помогают привлекать людей даже в условиях полномасштабной войны. Эти подходы могут оказаться полезными и для армий стран НАТО.

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