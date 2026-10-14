Пашинян предложил изменить границы Армении и Азербайджана 7 14.10.2026, 16:02

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Никол Пашинян

Фото: Getty Images

Армянский премьер предлагает обмен территориями.

Границы между Арменией и Азербайджаном нужно передвинуть, чтобы убрать анклавы и эксклавы. Такое предложение премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил в Telegram-канале.

Армянский политик считает, что его стране положена территория площадью 29 743 кв.км. Процессы определения и закрепления границ, по мнению Пашиняна, следует вести, опираясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

Отдельное внимание премьер-министр уделил анклавам и эксклавам: ни с одной, ни с другой стороны границы их быть не должно, а между государствами должен произойти обмен участками строго одинакового размера.

«Ереван и Баку должны оставить друг друга в покое по всем вопросам — включая Карабах, Гардиан, Ширман, Нахичевань или Западный Азербайджан», — заявил Пашинян.

Кроме того, Пашинян выступил за доступность всех дорог и коммуникационных маршрутов, чтобы граждане могли свободно передвигаться по территории обеих стран. Коммуникации, по его словам, должны быть открытыми, в том числе для проезда из Армении в Армению через азербайджанские земли и из Азербайджана в Азербайджан через армянские.

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