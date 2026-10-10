Что не так со скандальной договоренностью США и РФ о поставках горючего 6 10.10.2026, 18:18

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Шума больше, чем дизеля.

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива: более 300 тысяч тонн должны отправить немедленно, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – миллион тонн. Дополнительно Москва может поставить еще до трех миллионов тонн в зависимости от состояния нефтеперерабатывающих заводов.

«Телеграф» собрал мнения экспертов, чтобы разобраться, что означают эти договоренности, сможет ли Россия выполнить обещанное и повлияет ли это на цены на дизель в США и мире.

Российский дизель не успеет повлиять на выборы в США

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что цены на топливо – слабость Трампа и республиканцев на фоне приближающихся промежуточных выборов.

- Российский дизель и новости о нем быстрого эффекта на избирателя не произведут, — написал Коваленко.

Эксперт отмечает, что политический риск для республиканцев растет. Демократы получили связку «война с Ираном + финансирование российской войны» и аргумент о нарушении двухпартийного закона о санкциях.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. На данный момент демократы фавориты в Палате представителей, а в Сенате их шансы чуть выше 50%. Прогнозы дают демократам 76% шансов на Палату и 57% на Сенат (Decision Desk HQ) и около 9 пунктов преимущества в голосовании за кандидатов в Конгресс.

Почему эксперты обращают внимание на санкции

Украинский блогер и журналист Алексей Копытько в посте на своей странице в Facebook отметил, что главный интерес России заключается не столько в продаже дизеля, сколько в постепенном ослаблении санкций.

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- Главный интерес России — постепенное снятие санкций везде, где можно. До остановки боевых действий, – написал он.

По словам Копытько, Министерство финансов США разрешило проводить операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Журналист считает, что это сигнал другим странам о возможности возобновления отдельных торговых операций с Россией. Он также предполагает, что реальные объемы поставок могут появиться после прекращения ударов по российским НПЗ и возобновления их работы.

В то же время Копытько не исключает, что договоренности могут стать поводом для давления с целью добиться прекращения ударов по России.

Способна ли Россия поставить обещанные объемы

Блогер Роман Шрайк в публикации «Шрайк Ньюс» обратил внимание на то, что США являются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. Поэтому, по его мнению, американский рынок не нуждается в значительных закупках российского дизеля.

Шрайк также отметил, что в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам. По его оценке, значительных запасов, которые можно было бы направить на дополнительный экспорт, у страны нет.

По приведенным блогером данным, в 2025 году США экспортировали 62 млн тонн дизеля, тогда как Россия – 34 млн тонн. На этом фоне он считает заявленные Трампом объемы незначительными.

Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач также подчеркнул, что первая партия топлива не окажет существенного влияния на мировой рынок.

- 300 тысяч тонн дизеля – это примерно 2,2 млн баррелей. Это чуть больше полусуток потребления дистиллятов в США, – пояснил эксперт.

По его оценке, морской рынок дизеля составляет около 8 млн баррелей в сутки. В то же время дефицит, связанный с простоями НПЗ в России и Персидском заливе и российскими ограничениями экспорта, оценивается в 1,5–2 млн баррелей в сутки.

Горбач отметил, что даже три ближайшие заявленные поставки общим объемом 1,8 млн тонн составят около 13 млн баррелей. Это всего 1,5–2 суток мировой морской торговли дизелем.

Эксперт также обратил внимание на реакцию финансовых рынков: после заявления Трампа цены на нефть и дизельные фьючерсы несколько снизились. По его мнению, это реакция на политический сигнал и решение по санкциям, а не на фактическое появление топлива на рынке.

Как экспорт может повлиять на внутренний рынок России

Блогер Геннадий Твердохлеб в своем посте также поставил под сомнение способность России выполнить заявленные планы. Он сравнил обещанные поставки с российским экспортом в марте 2026 года, когда страна экспортировала 1,78 млн тонн дизельного топлива за месяц.

По расчетам Твердохлеба, заявленные Трампом поставки на октябрь, ноябрь и декабрь составляют в общей сложности 1,8 млн тонн – примерно столько же, сколько Россия экспортировала за весь март.

Однако, по мнению блогера, главный вопрос заключается в том, сможет ли Россия обеспечить такие объемы с учетом повреждений нефтеперерабатывающих заводов.

- Больше дизеля на экспорт – меньше дизеля на внутренний рынок, больше очередей на заправках, – отметил Твердохлеб.

Он также считает, что увеличение экспорта не обязательно будет означать рост производства. Если российские НПЗ не смогут возобновить работу, дополнительные поставки могут усилить дефицит топлива внутри страны.

По оценке блогера, даже если Россия сможет реализовать договоренности, это не гарантирует заметного снижения цен на дизель в США.

Подешевеет ли дизель в США

Блогер и общественный деятель Денис Пятигорец также скептически оценил перспективы снижения цен на американском рынке. Он обратил внимание на то, что США потребляют значительные объемы дизельного топлива, а Россия еще должна обеспечить его производство и доставку.

По мнению Пятигорца, на цену дизеля влияют прежде всего два фактора – стоимость нефти и объемы производства. Поскольку США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива, он считает, что российские поставки с учетом логистики вряд ли станут решающими для американского рынка.

Отдельно блогер обратил внимание на политический контекст договоренностей. Он отметил, что решение Трампа относительно российского дизеля появилось на фоне заявлений демократов о необходимости срочно ввести санкции против России после массовых смертей в Прилуках и Краматорске.

Таким образом, по оценкам экспертов, даже если Россия выполнит заявленные поставки, их может быть недостаточно для существенного снижения цен на дизель в США.

В то же время из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов остается открытым вопрос, сможет ли Москва обеспечить обещанные объемы без усиления дефицита топлива на внутреннем рынке.

В то же время особое внимание аналитики уделяют решению США разрешить операции с российским дизелем до апреля 2027 года, ведь оно может иметь значение не только для торговли, но и для санкционной политики Вашингтона.

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