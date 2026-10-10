«Поездка за 6 рублей, а требования как в бизнес-классе» 11 10.10.2026, 16:36

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Таксист из Бреста о пассажирах.

Таксист из Бреста поделился историей о поездке, которая обошлась пассажирке в 6 рублей 30 копеек, но сопровождалась целым списком требований.

Рассказ водитель опубликовал в Threads, рассуждая об отношении клиентов к людям, которые оказывают им повседневные услуги.

По словам мужчины, все произошло вечером возле супермаркета. Он получил заказ в эконом-тарифе: предстояло проехать около 15 километров. Еще до начала поездки пассажирка встретила водителя с раздражением, поинтересовавшись, не включилось ли уже платное ожидание. Когда таксист ответил, что осталось подождать еще пару минут, женщина язвительно заметила: «Не заработаете, значит».

Затем последовали новые просьбы. Пассажирка потребовала открыть багажник и погрузить тяжелую сумку. Водитель выполнил просьбу, хотя, как отметил в публикации, в эконом-тарифе он не обязан заниматься погрузкой вещей.

На этом список пожеланий не закончился. Женщина попросила включить кондиционер, хотя, по словам таксиста, конструкцией его автомобиля такая возможность не предусмотрена. Затем ей не понравилась фоновая музыка, и она спросила, есть ли в машине Bluetooth. Водитель подключил телефон пассажирки, чтобы та могла слушать свою музыку.

«Я, собственно, не против. Если могу сделать человеку поездку комфортнее — почему бы и нет даже в экономе», — пояснил мужчина.

В конце поездки таксист сам выгрузил сумки. Пассажирка забрала сдачу до последней копейки. Однако, по словам водителя, дело было вовсе не в деньгах, а в отношении к человеку, который выполняет свою работу.

История заставила брестчанина задуматься о том, почему некоторые клиенты воспринимают оплату услуги как право требовать от исполнителя практически все что угодно.

По его наблюдениям, люди могут торговаться из-за каждой копейки, но при этом рассчитывать на обслуживание, которое выходит за рамки оплаченного тарифа. А если что-то не устраивает, некоторые не стесняются унижать работников сферы услуг в интернете.

Таксист обратил внимание и на более широкую проблему — отношение к представителям профессий, без которых повседневная жизнь была бы гораздо сложнее. Речь не только о водителях, но и о дворниках, уборщиках, грузчиках, курьерах, продавцах и сантехниках.

«К таксисту — презрение. К мусорщику — примерно такое же. К уборщице — тоже», — написал автор публикации.

При этом, отметил он, люди регулярно пользуются услугами этих работников, когда им нужно быстро добраться домой, успеть на вокзал, доставить покупку или решить бытовую проблему.

По мнению мужчины, оплата услуги не должна становиться поводом для пренебрежительного отношения к тому, кто ее оказывает. Клиент вправе рассчитывать на то, за что заплатил, но уважительное общение не зависит от стоимости заказа.

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