Федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной 6 10.10.2026, 18:21

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ФОТО: X.COM/ALNASSRFC_EN

Открыто дисциплинарное дело.

Знаменитый футболист Криштиану Роналду получил временное отстранение от сборной Португалии. Федерация футбола страны открыла дисциплинарное производство после того, как нападающий покинул расположение команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание A Bola.

Дело против легенды

Португальская федерация футбола официально объявила о начале дисциплинарного производства по Криштиану Роналду. Решение было принято 9 октября 2026 года, а сам процесс получил статус срочного.

В заявлении отмечается, что дело было открыто для выяснения возможных дисциплинарных последствий событий, о которых стало известно 7 октября. В то же время в отношении нападающего определили предварительное отстранение, которое не является автоматическим. До этого действовало автоматическое временное отстранение , предусмотренное регламентом.

Окончательное решение о возможном наказании футболиста еще не принято.

Детали конфликта

Дисциплинарное дело связано с тем, что Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии во время международного собрания. Инцидент произошел на фоне спора с новым главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

Конфликт возник из-за разногласий между футболистом и наставником по поводу его роли в команде и участия в матчах. После отъезда нападающего федерация приступила к рассмотрению обстоятельств его поведения.

Статистика Роналду в сборной

Криштиану Роналду остается одной из самых выдающихся фигур в истории португальского футбола. Форвард провел за национальную команду 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат Европы-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Дальнейшее участие Роналду в матчах национальной команды будет зависеть от дисциплинарного производства и окончательного решения федерации.

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